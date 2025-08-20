Ученые выяснили, что влияет на скорость распространения рака

Ученые из Рочестерского университета выяснили, что особенности структуры коллагена - ключевого белка соединительной ткани - могут влиять на риск метастазирования рака и частично объяснять, почему у пациентов разных рас лечение может давать разные результаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Biophotonics Discovery (BioDis), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сосредоточились на двух типах злокачественных опухолей: инвазивной протоковой карциноме молочной железы и аденокарциноме толстой кишки на ранней стадии. Они использовали метод визуализации под названием генерация второй гармоники (SHG), который позволяет анализировать структуру коллагеновых волокон в опухолевой ткани. Всего было изучено более 300 образцов.

Особое внимание исследователи уделили двум показателям: соотношению F/B (направлению рассеяния света волокнами коллагена) и вариативности углов наклона волокон (FAV). FAV отражает, насколько хаотично или упорядоченно направлены коллагеновые волокна в ткани. Этот параметр помогает оценить, насколько благоприятна структура для распространения раковых клеток.

Анализ показал, что у чернокожих пациентов с раком молочной железы значение F/B на границе между опухолью и окружающей тканью было ниже, чем у белых. Эта особенность структуры коллагена ранее уже ассоциировалась с более высоким риском распространения раковых клеток. При раке толстой кишки, наоборот, у чернокожих пациентов чаще наблюдалось более высокое значение F/B - и это также коррелировало с более агрессивным поведением опухоли.

При этом другой параметр - FAV - не различался между расовыми группами, что говорит о том, что не все характеристики коллагена подвержены подобным биологическим различиям. По словам авторов, полученные данные подчеркивают важность учета биологических факторов, связанных с расой, при прогнозировании хода заболевания и подборе терапии.