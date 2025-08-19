Открыта новая польза витамина D

Низкие дозы витамина D могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди - к такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Ботукату при Университете штата Сан-Паулу. Исследование показало: у 43 процентов участниц, получавших добавку в 2000 МЕ витамина D в день, опухоль исчезла после курса лечения, тогда как в группе плацебо - лишь у 24 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Cancer (Nutr Cancer), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 80 женщин старше 45 лет, все они проходили неоадъювантную химиотерапию для подготовки к операции по удалению опухоли. У большинства уровень витамина D был ниже нормы - менее 20 нанограммов на миллилитр. Уже спустя шесть месяцев прием добавки помог стабилизировать его уровень и, вероятно, повлиял на иммунный ответ организма.

По словам одного из авторов работы, хирурга-онколога Эдуарду Карвалью-Пессоа, витамин D - доступная альтернатива дорогим препаратам, усиливающим действие химиотерапии. Ученые подчеркивают, что доза в 2000 МЕ в сутки в разы ниже терапевтической для восполнения дефицита, а значит, безопасна.