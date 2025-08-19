Раскрыт секрет «терпимости» иммунитета к кишечным микробам

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйлл Корнелл в США обнаружили, что белок STING, ранее известный как провоспалительный иммунный сенсор, играет ключевую роль в поддержании толерантности иммунной системы к бактериям, населяющим кишечник человека. Работа опубликована в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным ученых, белок STING помогает особому виду иммунных клеток - врожденным лимфоидным клеткам третьего типа (ILC3) - взаимодействовать с регуляторными Т-клетками и предотвращать воспаление, которое может быть вызвано атакой иммунитета на "полезные" микробы. При умеренной активности STING иммунная система сохраняет толерантность, однако при ее усилении клетки ILC3 погибают, и защита микробиоты нарушается.

"Мы были удивлены: STING, который обычно активирует воспаление, в данном случае, наоборот, помогает его избежать, - рассказал руководитель исследования профессор Грегори Зонненберг. - Это открытие может стать основой для создания новых методов лечения воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит".

Авторы провели эксперименты на мышах, а также изучили ткани пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. В обоих случаях было показано, что чрезмерная активация STING приводит к гибели ILC3 и нарушению иммунной толерантности.

По мнению ученых, в будущем возможно разработать препараты, которые будут мягко регулировать активность STING или восполнять потерянные клетки ILC3 - это может помочь контролировать воспаление и поддерживать здоровье кишечной микрофлоры.