Ученые обратили вспять летальный детский рак нервной системы

Шведские ученые из Каролинского института и Лундского университета совершили прорыв в лечении нейробластомы - агрессивного рака нервной системы, который является основной причиной смертности от онкологических заболеваний у детей младшего возраста. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нейробластома остается одним из самых сложных видов детского рака. Несмотря на применение хирургии, химиотерапии, облучения и иммунотерапии, пациенты с метастазами часто не поддаются лечению. Более того, даже у выживших детей жесткая терапия вызывает пожизненные когнитивные нарушения.

Новый подход, основанный на комбинации двух антиоксидантных ингибиторов, не просто уничтожает раковые клетки, а превращает их в здоровые нейроны.

Ученые сосредоточились на дифференцировочной терапии - методе, который заставляет раковые клетки "созревать" в нормальные. Однако существующий препарат (ретиноевая кислота) эффективен лишь у половины пациентов, а у многих развивается резистентность.

Исследователи обнаружили, что нейробластома зависит от двух антиоксидантных ферментов - PRDX6 и GSTP1, которые помогают опухолевым клеткам выживать в условиях окислительного стресса. Высокий уровень этих ферментов связан с плохим прогнозом.

"Когда мы подавили активность PRDX6 и GSTP1, часть раковых клеток отмерла, а другая - превратилась в функциональные нейроны, останавливая рост опухоли", - объяснила соавтор исследования Джудит Лианьо-Понс.

Следующий шаг - клинические испытания для оценки безопасности и эффективности метода.