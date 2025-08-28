Разработан эффективный метод лечения слепоты

Ученые из Корейского передового института науки и технологий сделали важный шаг в лечении слепоты. Они разработали метод, который позволяет поврежденным клеткам сетчатки восстанавливаться самостоятельно. Исследования прошли успешно на мышах, а схожесть механизмов у человека дает надежду на применение в клинике. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пигментный ретинит - наследственное заболевание, вызывающее постепенную потерю зрения из-за разрушения светочувствительных клеток. Сегодня эффективного лекарства нет, и пациенты рискуют полностью ослепнуть. Ученые изучили, почему некоторые животные, например, рыбы, могут восстанавливать сетчатку, а млекопитающие - нет.

Ключевой механизм заблокирован белком PROX1, который мешает специальным клеткам глаз - клеткам Мюллера - превращаться в новые нейроны. Специалисты создали антитело, которое блокирует PROX1. После его введения мышам с ретинитом пигментоза клетки начали восстанавливаться, а зрение возвращалось.

Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям у людей, которые могут начаться уже в 2028 году. Если все пройдет успешно, новый метод станет долгожданным средством для лечения наследственных заболеваний сетчатки, открывая надежду тысячам пациентов.