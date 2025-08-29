Шум в ушах опасен для мозга

Ученые из Хэйлунцзянского университета традиционной китайской медицины выявили, что у страдающих тиннитусом (шумом в ушах) показатели когнитивных функций значительно ниже, чем у людей без этой патологии. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Тиннитус - это ощущение звона, гула или другого шума в ушах при отсутствии внешнего звукового источника. Его причинами могут быть травмы слухового аппарата, гипертония (вызванная шумом крови в суженных сосудах), возрастные изменения, опухоли, черепно-мозговые травмы.

Часто тиннитус сочетается с атеросклерозом, аневризмами, головокружениями и головными болями. Из-за сложности объективной оценки этот симптом считается одной из самых трудных диагностических задач в отоларингологии.

В исследовании участвовали 684 человека. Все добровольцы прошли обследование на наличие тиннитуса и сдали тесты, измеряющие когнитивные способности. Сначала испытуемые прошли AFT - тест на беглость речи, в ходе которого человек за короткое время должен назвать как можно больше слов определенной категории. После этого началось тестирование DSST, в котором нужно быстро соотносить символы и цифры по заданному образцу. Оно измеряет скорость обработки информации, внимание и зрительно-моторную координацию.

Результаты показали, что участники с тиннитусом справились с тестами значительно хуже, чем добровольцы без шума в ушах. Такая связь сохранялась после учета других факторов, таких как возраст, образование и наличие сопутствующих заболеваний.

Авторы подчеркивают, что новые данные подтверждают необходимость раннего выявления и комплексного подхода к лечению тиннитуса. По их словам, эту патологию следует воспринимать как возможный маркер когнитивных нарушений.