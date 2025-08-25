Невролог связала боязнь громких звуков с рассеянным склерозом

При гиперакузии обычные звуки (разговор, звон посуды, уличный шум) воспринимаются как чрезмерно громкие и могут вызывать дискомфорт, раздражение или даже боль.

Как передает Day.Az, об этом состоянии 25 августа "Известиям" рассказала врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

Чудинская подчеркнула, что гиперакузия имеет физиологическую основу и связана с нарушением обработки звуковой информации в центральной нервной системе. Пациенты часто описывают симптомы как ощущение оглушающей громкости обычных звуков, невозможность находиться в шумных местах, возникновение головной боли и тревоги от бытовых звуков. Состояние может приводить к социальной изоляции и значительному снижению качества жизни.

"Среди причин гиперакузии - неврологические заболевания (рассеянный склероз, опухоли головного мозга, травмы, эпилепсия), поражения периферической слуховой системы, психиатрические расстройства (тревожные расстройства, аутизм), а также идиопатические формы, когда причина остается невыявленной", - указала врач.

Особое внимание Чудинская уделила связи гиперакузии с рассеянным склерозом. При этом заболевании происходит демиелинизация нервных волокон в центральных отделах слуховой системы, что приводит к нарушению проведения нервных импульсов и избыточной передаче звуковой информации.

Прогноз при гиперакузии зависит от причины и своевременности лечения. Симптомы могут регрессировать при купировании обострения рассеянного склероза, удалении опухолей, применении реабилитационных методов и снижении стресса. Однако при прогрессировании основного заболевания и отсутствии адекватного лечения гиперакузия может приобретать хронический характер.

Невролог объяснила, что гиперакузия является серьезным неврологическим расстройством, требующим комплексного подхода - сочетания медикаментозной терапии, психотерапии и аудиологической поддержки. Пациентам с подобными симптомами рекомендуется обратиться к специалисту для всестороннего обследования и разработки индивидуальной стратегии лечения.