Обнаружена неожиданная польза лекарства от диабета

Исследование, представленное на Европейском конгрессе неврологии 2025 года, показало, что препарат для лечения диабета значительно сокращает количество дней с мигренью у пациентов с ожирением. Лираглутид, агонист рецепторов GLP-1, уменьшил частоту головных болей более чем вдвое и улучшил качество жизни участников без заметного снижения веса. Ученые связывают эффект с понижением давления спинномозговой жидкости в головном мозге, что открывает новое направление в терапии мигрени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 26 взрослых пациентов с хронической мигренью. После курса лечения лираглутидом они в среднем отмечали на 11 дней с мигренью меньше и значительно улучшали свои способности к работе и социальной активности. Важный вывод: снижение индекса массы тела было минимальным и не влияло на улучшение состояния, что подтверждает гипотезу о роли снижения внутричерепного давления.

Согласно мнению ведущего автора исследования, эффект наступал уже в первые две недели и сохранялся на протяжении всего трехмесячного наблюдения. Лекарство уменьшает выработку спинномозговой жидкости и снижает компрессию венозных синусов мозга, что приводит к снижению уровня пептида CGRP - ключевого фактора развития мигрени.

Хотя у части участников возникали легкие желудочно-кишечные побочные эффекты, лечение не прерывали. В ближайших планах ученых - крупное исследование с прямым измерением внутричерепного давления и проверкой других препаратов класса GLP-1. Если результаты подтвердятся, это может стать прорывом в лечении мигрени для миллионов людей по всему миру.