Выявлена опасность частых ночных кошмаров

Новое крупное исследование, представленное на конгрессе Европейской академии неврологии 2025 года, выявило сильную связь между частыми ночными кошмарами, ускоренным биологическим старением и трехкратным ростом риска преждевременной смерти, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование под руководством доктора Абидеми Отайку из UK Dementia Research Institute и Имперского колледжа Лондона включало данные 2 429 детей в возрасте от 8 до 10 лет и 183 012 взрослых в возрасте от 26 до 86 лет из шести долгосрочных когорт. Частота кошмаров у взрослых оценивалась на старте исследования, а последующее наблюдение длилось до 19 лет. Для детей данные собирались по сообщениям родителей.

Результаты показали, что взрослые, которые испытывали ночные кошмары еженедельно, имели более чем в три раза повышенный риск умереть до 70 лет по сравнению с теми, кто редко или никогда не видел кошмары. У детей и взрослых с частыми кошмарами также отмечалось ускоренное биологическое старение, которое объясняло около 40 процентов повышенного риска смерти.

Интересно, что ночные кошмары оказались более сильным предвестником ранней смерти, чем курение, ожирение, плохое питание или низкая физическая активность. Доктор Отайку объяснил, что во время кошмаров активируется реакция "бей или беги", вызывающая выброс кортизола - гормона стресса, ускоряющего клеточное старение. Кроме того, кошмары ухудшают качество и продолжительность сна, снижая восстановительные процессы организма.