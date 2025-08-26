Ученые впервые пересадили свиные легкие в человеческое тело

В Китае впервые пересадили свиные легкие в тело человека. Об этом стало известно из исследования, опубликованного в журнале Nature. Операция была проведена 39-летнему мужчине с погибшим мозгом, и пересаженное левое легкое генетически модифицированной свиньи оставалось жизнеспособным в течение девяти дней, передает Day.Az со ссылкой на Ведомости.

По словам исследователей, легкое не вызвало сверхострой реакции отторжения и продолжало функционировать 216 часов, хотя через сутки после трансплантации появились признаки скопления жидкости и повреждения ткани, вероятно, вызванные воспалением, связанным с процедурой.

Эксперты подчеркивают, что этот успех является лишь частичным. Доктор Джастин Чан из Института трансплантологии Лангоне при Нью-Йоркском университете назвал работу многообещающей, но отметил, что пересаженные легкие пока не способны самостоятельно поддерживать жизнь пациента.

Ксенотрансплантация, или пересадка органов животных людям, активно изучается в последние годы, пишет Nature. Генетическая модификация свиных органов позволяет снизить риск отторжения, однако легкие остаются особенно сложными для трансплантации из-за высокой чувствительности иммунной системы к загрязнениям и инфекциям.

12 мая 2024 г. в США умер Ричард Слейман - первый реципиент с генетически модифицированной почкой свиньи. Смерть произошла спустя почти два месяца после пересадки, ему было 62 года. Команда трансплантологов Массачусетской больницы сообщила об отсутствии данных о точной причине смерти Слеймана. Предполагалось, что почка прослужит как минимум два года.