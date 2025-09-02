Врач назвала частую ошибку при лечении порезов

Неправильная обработка раны может привести к инфекциям и образованию рубцов, предупредила терапевт Зои Уильямс. Частую ошибку при лечении порезов она назвала в беседе с The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказала Уильямс, опрос, проведенный в Великобритании, показал, что более 40 процентов людей, после того как остановили кровь, не забинтовывают рану, потому что так она быстрее подсыхает. По словам терапевта, этот подход абсолютно неверный, так как, во-первых, есть риск занести инфекцию, во-вторых, порез будет заживать дольше и может оставить рубец.

Как отметила врач, чтобы рана зажила быстрее, ее надо забинтовать. Также полезно использовать специальные мази, которые будут поддерживать влажную среду. "Даже небольшие или, на первый взгляд, незначительные порезы лучше закрывать, разумеется, предварительно обработав их дезинфицирующими средствами", - заявила она.