Одноразовые вейпы оказались опаснее обычных сигарет

Американские ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе выявили тревожные факты об одноразовых электронных сигаретах. Эти устройства выделяют токсичные металлы в концентрациях, превышающих не только многоразовые вейпы, но и традиционные табачные изделия. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Central Science (ACS CS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты обнаружили, что за день использования некоторые одноразовые вейпы могут выделять больше свинца, чем содержится в 20 пачках обычных сигарет. В парах также были обнаружены канцерогенные никель и сурьма, причем их концентрация увеличивается с каждой новой затяжкой.

"Наши результаты показывают скрытую опасность этих устройств, особенно для подростков и молодых людей, которые являются их основными потребителями", - заявил профессор Бретт Пулин, руководивший исследованием.

Проведя серию тестов с семью моделями популярных вейпов, исследователи установили, что токсичные металлы попадают в жидкость как из компонентов устройства, так и из нагревательных спиралей. В трех протестированных устройствах уровень никеля превышал допустимые нормы по канцерогенному риску, а в четырех - пределы по нейротоксичности.

Регулярное использование таких вейпов значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, поражения нервной системы и респираторных болезней. При этом, несмотря на запрет во многих странах мира, эти продукты остаются легкодоступными для потребителей.