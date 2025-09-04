Ученые предупредили мужчин о хрупкости их костей

Мужчины крайне редко задумываются о здоровье своих костей несмотря на то, что остеопороз может иметь смертельно опасные последствия. Об этом предупреждают врачи из Медицинского центра Университета штата Огайо (OSU), ссылаясь на результаты нового опроса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно исследованию, только 1% мужчин в США всерьез обеспокоены снижением плотности костной ткани. Между тем, по данным Национального фонда здоровья позвоночника, 2 миллиона мужчин уже страдают от остеопороза, а еще 16 миллионов - от остеопении, то есть снижения костной массы.

"Это "тихая" болезнь. Она ничем не проявляется, пока не приводит к перелому - вот тогда она начинает "кричать"", - объяснил доктор Пол Льюис, профессор медицины в Университете штата Огайо.

Многие мужчины даже не подозревают, что находятся в группе риска, пока не получают серьезную травму. Остеопороз делает кости пористыми и слабыми, повышая вероятность переломов - даже при незначительном падении. Для пожилого человека такой перелом может стать фатальным.

По словам Льюиса, потеря костной массы может начинаться уже в 30 лет, особенно у тех, кто не занимается силовыми тренировками. Если не обращать на это внимания, можно терять до 3% костной массы ежегодно.

Однако болезнь можно контролировать и предотвращать. Помогают физическая активность, правильное питание, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. При появлении переломов позвоночника врачи могут применить кифопластику или вертебропластику - процедуры, которые позволяют быстро восстановить прочность позвонков и облегчить боль.

Снижение уровня тестостерона с возрастом также увеличивает риск развития остеопороза у мужчин. Поэтому, как подчеркивает Льюис, разговор с врачом о здоровье костей стоит начинать уже в 30 лет.

"Мы лечим не просто перелом - мы лечим человека целиком, - отметил Льюис. - Это помогает сохранить подвижность, независимость и качество жизни".