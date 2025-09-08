Создан «Ноев ковчег» для микробов

Глобальная инициатива по созданию микробного "Ноева ковчега", направленная на сохранение микробов со всего мира до того, как они исчезнут, вступила в активную фазу. Международная команда ученых сообщила об успехах в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Начало проекта приурочено ко Всемирному дню микробиома 27 июня и знаменует важный этап в попытках защитить микробное разнообразие Земли. Инициатива вдохновлена созданным на Шпицбергене Хранилищем семян, где с 2008 года сохраняются семена растений со всего мира.

"Microbiota Vault - это попытка защитить микробную жизнь, важную для здоровья планеты и людей", - подчеркнула президент инициативы, профессор Мария Глория Домингес-Бейо из Университета Ратгерса.

Она отметила, что микробы - бактерии, вирусы, грибы - играют ключевую роль в здоровье человека, помогая перевариванию пищи, укреплению иммунитета и защите от патогенов, а также в экосистемах, например, в почве, где они обеспечивают рост растений, или в Арктике, регулируя выбросы парниковых газов.

Однако человеческая деятельность угрожает микробиомам. Домингес-Бейо указала на такие факторы, как чрезмерное использование антибиотиков, кесарево сечение и питание смесями, которые снижают разнообразие микробов кишечника и увеличивают риск аллергий, аутоиммунных заболеваний и метаболических расстройств. В почвах микробиомы страдают из-за пестицидов, а в окружающей среде - из-за загрязнения и изменения климата.

Идея инициативы - выявлять здоровые микробы и хранить их в замороженном виде до того, как они исчезнут. "Может быть, через 100 лет сохраненные микробы предотвратят катастрофу", - добавил профессор Мартин Блейзер, член совета директоров проекта.

В пилотной фазе ученые собрали более двух тысяч образцов кала и ферментированных продуктов из разных стран. В проекте уже участвуют более 100 исследователей из 32 государств. Образцы временно хранятся в криогенных условиях в Университете Цюриха.

В "Фазе роста 1", рассчитанной до 2029 года, планируется расширить коллекцию до 10 тысяч образцов и привлечь государственное финансирование. Также рассматриваются локации для постоянного хранилища в Швейцарии, Канаде и других холодных регионах.

Ученые надеются, что в будущем микробы из хранилища помогут создавать новые лекарства, улучшать сельское хозяйство и восстанавливать экосистемы.