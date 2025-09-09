Как лечить от рака людей с пересаженными органами?

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) выяснили, что добавление ингибиторов mTOR и стероидов к стандартной иммунотерапии позволяет безопасно лечить рак у пациентов с пересаженными органами. Результаты опубликованы в журнале JAMA Oncology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"До сих пор таким пациентам часто отказывали в терапии из-за высокого риска отторжения трансплантата - иммунотерапия активирует защитные силы организма, которые могут атаковать не только опухоль, но и донорский орган. Однако новая комбинация препаратов позволяет контролировать эту реакцию", - объяснили исследователи.

Ингибиторы mTOR подавляют работу белков, отвечающих за рост клеток и активность иммунной системы, а стероиды смягчают воспаление. Вместе они действуют как "тормоз" для иммунитета, снижая риск отторжения, но сохраняя противоопухолевую активность.

Эффективность подхода была подтверждена на данных 343 пациентов с пересаженными почками, печенью, сердцем и легкими. В каждом третьем случае наблюдался положительный ответ на лечение - опухоль уменьшалась или переставала расти. Отмечается, что особенно хорошо метод сработал при плоскоклеточном раке кожи: у 60% пациентов отмечалась положительная динамика, а выживаемость сравнялась с показателями у людей без трансплантатов.

Риск отторжения органов, однако, присутствовал - оно развивалось у 36% участников в течение первого года. Однако исследователи подчеркивают, что раньше таким пациентам просто не предлагали лечение. Новая схема открывает путь к персонализированной терапии, особенно важной для больных с пересаженными сердцем или легкими, где промедление может стоить жизни.