Ученые напечатали на 3D-принтере клетки, которые могут победить диабет

Международная группа ученых разработала технологию 3D-биопечати островковых клеток поджелудочной железы, которые могут заменить разрушенные при диабете первого типа. Об этом сообщила пресс-служба Европейского общества трансплантации органов (ESOT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С помощью биопринтера исследователям удалось создать структуры, аналогичные островкам Лангерганса. Они представляют собой скопления клеток, которые вырабатывают инсулин, глюкагон и другие гормоны, регулирующие уровень сахара в крови.

Эти островки составляют лишь 1-2% массы поджелудочной железы, но играют решающую роль в поддержании глюкозного баланса. При диабете первого типа иммунная система разрушает такие клетки, из-за чего пациенты вынуждены постоянно получать инсулин извне (например, с помощью инъекций).

По словам научного сотрудника Университета Уэйк-Форест Квентина Перье, ключевой задачей было воссоздать микросреду, близкую к естественной, чтобы обеспечить клеткам доступ к кислороду и питательным веществам. Для этого использовались специальные биочернила, имитирующие ткани поджелудочной железы.

Автоматизированная система печати показала высокий уровень клеточной выживаемости - в экспериментах жизнеспособными оставались более 90% клеток. По словам ученых, это делает технологию более эффективной по сравнению с предыдущими методами.

Эксперименты также показали, что уже через три недели после выращивания искусственные островки начинают активно реагировать на изменения уровня глюкозы. Более того, их чувствительность оказалась выше, чем у традиционных клеточных культур. Это делает технологию перспективной для создания имплантируемых устройств, которые смогут поддерживать нормальный уровень сахара в крови без регулярных инъекций инсулина.