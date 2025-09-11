Созданы клетки, способные омолодить 61 тип тканей

Ученые из Китайской академии наук сообщили о создании устойчивых к старению мезенхимальных прогениторных клеток (SRC). В ходе эксперимента они обратили вспять возрастные изменения у макак - ближайших биологических родственников человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом механизмы обновления клеток в организме начинают работать менее эффективно: новые клетки образуются медленнее, а старые не успевают своевременно удаляться. Это приводит к постепенному снижению функций органов, воспалениям, нарушениям обмена веществ и другим проявлениям старения.

SRC-клетки оказались способными вмешиваться в этот процесс. В течение 44 недель пожилым макакам, чей возраст соответствовал примерно 60-70 человеческим годам, вводили SRC каждые две недели. В результате у животных не наблюдалось побочных эффектов: не повышалась температура, не возникало воспалений, не снижалась масса тела.

Эксперименты показали, что омоложение коснулось 10 систем организма и 61 типа тканей. Также воздействие SRC-клеток ослабляло признаки остеопороза, фиброза, снизился уровень воспаления, улучшилась память. Репродуктивная функция также восстановилась: выработка сперматозоидов у макак стала активнее. На клеточном уровне ученые отметили укрепление ДНК, снижение окислительного стресса и восстановление работы белков.

Механизм действия SRC связан с выделением экзосом - микроскопических пузырьков, содержащих белки и молекулы РНК. Эти "капсулы" передают клеткам сигналы, подавляющие воспаление и стимулирующие восстановление.

Также была доказана безопасность терапии: ни у одной обезьяны не развились опухоли. По мнению авторов, если технология будет адаптирована для человека, она сможет замедлить течение возрастных заболеваний, улучшить качество жизни в пожилом возрасте и даже восстановить репродуктивные функции.