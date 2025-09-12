Найден ген, ускоряющий развитие рака печени

Ген TAF2 может ускорять развитие гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) - наиболее распространенного типа рака печени. К такому выводу пришли исследователи из Комплексного онкологического центра VCU Massey (США). Результаты их работы опубликованы в журнале Hepatology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

ГЦК занимает третье место среди причин летальных исходов от онкологических заболеваний в мире. Это первичный рак печени, возникающий из гепатоцитов - основных клеток органа. Чаще всего он развивается на фоне хронического воспаления, вызванного гепатитом, циррозом, алкоголизмом или ожирением печени. Заболевание обычно протекает медленно, но из-за поздней диагностики шансы на успешное лечение невелики.

Ученые обнаружили, что у пациентов с ГЦК уровень TAF2 значительно выше, чем у здоровых людей. В доклинических испытаниях на моделях они показали: TAF2 регулирует выживаемость гепатоцитов и способствует формированию опухолей. Более того, он активирует рост рака в связке с другим онкогеном - MYC. Это открытие объясняет, почему опухоль столь устойчива к лечению.

"Мы первыми доказали, что TAF2 способствует развитию гепатоцеллюлярной карциномы на уровне живого организма, - говорит профессор Саркар из VCU School of Medicine. - Теперь можно разрабатывать комбинированные подходы к терапии, которые потенциально будут эффективнее одиночных препаратов".

Исследование пока не выходило за пределы доклинической стадии. Ученые подчёркивают, что TAF2 - многофункциональный ген, участвующий в транскрипции, и его подавление может повлиять на другие ткани. Кроме того, из-за высокой гетерогенности опухолей не все пациенты могут одинаково отреагировать на терапию. Тем не менее, повышенный уровень TAF2 наблюдается и при других типах рака, поэтому открытие может иметь более широкое значение в онкологии.