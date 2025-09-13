Названы главные привычки для укрепления иммунитета

Укрепить иммунитет помогает регулярная физическая активность, продукты с противовоспалительными свойствами, снижение калорийности рациона и потребление клетчатки. Об этом изданию Infobae рассказала иммунолог Дженна Маччиоки из Университета Сассекса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, упражнения способствуют не только укреплению иммунитета, но и продлению жизни. Специалист призвала выбрать подходящую для себя физическую активность и регулярно практиковать ее. При этом пользу может принести любой вид тренировок, включающий обычную ходьбу.

К продуктам с иммуномодулирующими свойствами эксперт относит оливковое масло и жирную рыбу. Содержащиеся в них витамины и антиоксиданты могут снижать воспаление в организме.

Воспаление - это естественная реакция организма на повреждение тканей, инфекцию или другие раздражители. Острое воспаление помогает организму справиться с угрозой, в то время как хроническое не вызывает симптомов. При этом иммунная система остается активированной, что нарушает работу клеток и тканей.

Также врач порекомендовала включать в рацион продукты с клетчаткой - растительными пищевыми волокнами. Ими богаты овощи, фрукты, ягоды и крупы. По словам доктора Маччиоки, клетчатка улучшает здоровье кишечника, от которого по большей части и зависит иммунитет.

Дополнительно эксперт посоветовала снизить калорийность рациона и отказаться от перекусов между основными приемами пищи.