Врач объяснила, почему чеснок и цитрусовые не помогут в борьбе с простудой

Несмотря на то что чеснок и некоторые цитрусовые действительно обладают иммуномодулирующими свойствами, они не могут облегчить симптомы простуды. Об этом рассказала диетолог Нина Имад из австралийского Университета Суинберна, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

В целом эксперт считает, что такой "волшебной" еды, которая помогла бы быстро укрепить иммунитет, не существует, а формирование здоровой иммунной системы - это долгий процесс. Чтобы ускорить ее создание и поддержать стабильную работу, необходимо придерживаться регулярного сна, физической активности и разнообразного рациона питания, а также уметь справляться со стрессом.

- Апельсины и другие источники витамина С, включая киви, ягоды, брокколи и зелень, действительно полезны, однако прием аскорбиновой кислоты уже после появления симптомов простуды не дает выраженного эффекта. Лишь регулярное ее употребление может немного сократить продолжительность заболевания, - поделилась специалист.

По словам диетолога, ряд работ ученых показал наличие иммуномодулирующих эффектов у чеснока. Тем не менее каких-либо убедительных доказательств эффективности БАД на его основе в борьбе с простудой до сих пор нет.

Тем не менее дополнительную помощь в борьбе с простудой может оказать цинк. Имад рассказала, что его прием в начале заболевания действительно может сократить продолжительность недуга. В качестве источников цинка она назвала мясо, моллюски, бобовые, орехи, семена и молочные продукты.

Чтобы предотвратить заболевания, нельзя допускать дефицита витамина D. Он крайне важен для стабильной работы иммунитета. Источниками этого витамина являются рыба, яйца, грибы, печень и обогащенное молоко, передает Medical Xpress.