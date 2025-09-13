Названы передающиеся через рукопожатие опасные болезни

Врач-инфекционист АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, какие болезни могут передаваться через рукопожатие. Их доктор назвал в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Руки человека - главные переносчики инфекций, поскольку они каждый день контактируют с большим количеством поверхностей. По данным ВОЗ, до 80 процентов всех инфекционных заболеваний передаются именно через грязные руки. Но самое страшное - многие даже не подозревают, насколько опасным это может быть", - рассказал врач.

Неронов предупредил, что через грязные руки можно заразиться поражающим печень гепатитом А и такими опасными кишечными инфекциями, как сальмонеллез, дизентерия, ротавирус, норовирус. Кроме того, через грязные руки передаются грипп, ОРВИ, коронавирус, стафилококковые и стрептококковые инфекции.

Инфекционист подчеркнул, что патогенные микроорганизмы очень живучи, например, ротавирус активен на поверхностях до 10 дней, коронавирусы - до 28 дней, а сальмонелла - от четырех до шести часов. При этом, по его словам, человек неосознанно касается лица 20-30 раз в час, создавая идеальные условия для проникновения инфекции через слизистые глаз, носа и рта.