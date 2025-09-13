Ученые выяснили, как рак простаты защищается от лечения

Ученые из Аризонского университета выяснили, что клетки рака простаты могут "укрываться" от терапии, накапливая жир в микроскопических хранилищах внутри себя. Это позволяет опухоли избегать особого типа клеточной гибели - ферроптоза, и, как следствие, становится одной из причин устойчивости рака к лечению. Работа опубликована в журнале Oncotarget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ферроптоз - это форма запрограммированной смерти клетки, которая активируется при помощи железа и окисления жиров. Именно на этот процесс нацелены некоторые современные противораковые препараты. Однако, как показало новое исследование, при снижении уровня кислорода - в условиях, которые характерны для многих опухолей, - клетки адаптируются и начинают запасать жир в особых структурах, называемых липидными каплями. Эти "жировые капсулы" защищают клетки от окислительного стресса и мешают запустить механизм ферроптоза.

В ходе экспериментов исследователи проверили чувствительность клеток рака простаты к препаратам, вызывающим ферроптоз, включая эрастин и RSL3. Оказалось, что при низком содержании кислорода опухолевые клетки становятся значительно менее чувствительными к терапии, даже если лекарства применяются в комбинации. Одновременно в клетках резко снижается уровень жирных кислот, участвующих в окислении, и возрастает производство нейтральных жиров, таких как триглицериды и холестериновые эфиры.

Таким образом, опухоль не только вырабатывает защитный механизм, но и перестраивает весь свой жировой обмен, чтобы выжить. Это объясняет, почему рак простаты часто не поддается лечению, и открывает новые возможности для терапии: например, можно попытаться нарушить накопление жира в клетках или, наоборот, заставить их использовать эти запасы, чтобы сделать их вновь уязвимыми.

Авторы исследования считают, что такая стратегия может быть полезна не только при раке простаты, но и при других видах опухолей, которые выживают в условиях нехватки кислорода.