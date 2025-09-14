Найден генетические причины агрессии

Ученые из Университета медицины Граца выяснили, что агрессивность может быть напрямую связана с определннным геном. Помогли им в этом маленькие аквариумные рыбки данио-рерио: при отключении одного из генов они становились заметно миролюбивее. Работа опубликована в журнале Acta Physiologica (AP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агрессия - сложное поведение, на которое влияют воспитание, опыт и социальная среда. Чтобы понять, как именно наследственность формирует склонность к агрессивным реакциям, команда под руководством профессора Флориана Райхманна использовала данио-рерио - небольших рыбок, чья генетика во многом схожа с человеческой. Примерно 70% их генов имеют аналоги у людей.

Ученые сосредоточились на гене Irrtm4l1, аналоге человеческого LRRTM4, отвечающего за формирование и работу синапсов - связей между нейронами. Известно, что изменения в LRRTM4 могут быть связаны с агрессией у детей, расстройствами аутистического спектра и синдромом Туретта.

В эксперименте ген Irrtm4l1 "отключили" у группы рыбок, а затем наблюдали за их поведением. Оказалось, что эти особи вели себя значительно менее агрессивно по сравнению с обычными. Причина, как предполагают ученые, может заключаться в повышенной осторожности, но, скорее всего, связана с тем, как такие рыбки воспринимают потенциальных соперников - либо они не считают их угрозой, либо у них просто нет желания нападать.

Исследователи также обнаружили изменения в мозге рыб: повысился обмен дофамина - вещества, часто ассоциируемого с агрессивным поведением, - а уровень другого соединения, метилванилата, наоборот, снизился. Метилванилат, родственный ванилину, известен своими нейропротекторными и антиоксидантными свойствами.

По словам Райхманна, открытие указывает на важную роль гена LRRTM4 в формировании человеческого поведения. В перспективе это может помочь в разработке лекарств от чрезмерной агрессии и тревожных расстройств. Однако, как отмечают ученые, прежде чем говорить о практическом применении, необходимы дальнейшие исследования, в том числе на других животных моделях.