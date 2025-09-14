Назван неожиданный фактор, снижающий риск десятков серьезных заболеваний

Систематический обзор почти 500 исследований показал: оптимальное состояние сердечно-сосудистой системы у детей и подростков обеспечивает не только здоровое сердце, но и снижает риски десятков серьезных заболеваний во взрослом возрасте. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи ориентировались на восемь ключевых показателей, предложенных Американской кардиологической ассоциацией. Среди них четыре привычки - здоровое питание, физическая активность, полноценный сон и отказ от курения (включая вейпы), - а также четыре клинических параметра: индекс массы тела, артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови.

Однако даже в раннем возрасте доля детей с идеальными показателями очень мала. Это, по словам авторов, требует срочных усилий по профилактике.

"Детство - уникальное окно возможностей, когда соблюдение этих норм дает пользу для всех систем организма, а не только для сердца", - объяснил старший автор обзора, педиатр-кардиолог Аманда Марма Перак из детской больницы Энн и Роберта Лури в Чикаго.

Она подчеркнула: родители могут влиять на половину этих показателей - формируя привычки ребенка в питании, активности, сне и отношении к курению. А остальное - отслеживать совместно с педиатром на профилактических осмотрах.

Результаты обзора показывают, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний должна начинаться как можно раньше - еще до рождения. В одном из исследований, соавтором которого была Марма Перак, подростки были в восемь раз менее подвержены сердечно-сосудистым рискам, если их матери во время беременности сами вели здоровый образ жизни.

По мнению ученых, раннее вмешательство может спасти здоровье на десятилетия вперед: "Наша цель - не просто лечить отклонения, а вырастить поколение, свободное от хронических болезней с головы до пят".