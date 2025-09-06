Пульмонолог назвал группу риска для обструктивной болезни легких

Пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, какая категория людей наиболее подвержена риску заболеть хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Как передает Day.Az, в беседе с aif.ru Овечкин отметил, что в первую очередь ХОБЛ подвержены курильщики, независимо от стажа. По его словам, если человек выкуривает по пачке в день в течение десяти лет или половину этой дозы, риск заболевания уже есть. В группу риска также входят те, кто постоянно находится рядом с курящими и вдыхает табачный дым.

Врач добавил, что опасность грозит и людям, живущим в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха, а также тем, кто работает на производствах с неблагоприятными условиями, нарушениями техники безопасности и присутствием вредных веществ, особенно пыли.

По словам специалиста, ХОБЛ неизлечим, поэтому важно выявить заболевание на ранней стадии. На первом этапе профилактические меры могут остановить прогресс болезни и сохранить качество жизни.

Он подчеркнул, что при позднем обращении к врачу процесс можно лишь замедлить, но не остановить. В тяжелых случаях, на четвертой стадии, пациенту постоянно требуется кислородная поддержка - с помощью баллонов или концентраторов, и человек фактически становится прикованным к дому.