Рак мозга использует сахар для роста, выяснили ученые

Ученые из Мичиганского университета установили, что клетки злокачественной опухоли мозга (глиобластомы) могут преобразовывать сахар в нуклеотиды - строительные блоки для развития и роста.

Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Чтобы проследить за обменом веществ, исследователи вводили сахар со специальными метками мышам и пациентам с опухолями мозга. Выяснилось, что здоровые ткани преобразуют глюкозу в энергию и вещества, необходимые для нормальной работы мозга. Клетки глиобластомы перенаправляли сахар на создание нуклеотидов - строительных блоков ДНК и РНК, которые ускоряли рост опухоли и ее распространение.

Ученые также обнаружили, что в здоровом мозге сахар используется для выработки аминокислот - компонентов белков. Но в опухолях этот процесс "отключается", и необходимые аминокислоты поступают напрямую из крови. Это побудило исследователей предположить, что снижение уровня отдельных аминокислот в крови может замедлить развитие опухоли, не нарушая работу здорового мозга.

В экспериментах на мышах блокировка выработки аминокислот серина и глицина усиливала эффект облучения и химиотерапии: опухоли уменьшались сильнее, чем у животных на обычной диете.

Сейчас команда готовит клинические испытания, чтобы проверить, могут ли специализированные диеты, снижающие уровень серина в крови, помочь в борьбе с глиобластомой.