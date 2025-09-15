Эксперт рассказал о вреде запивания лекарств чаем или молоком

Запивать лекарства следует только чистой водой, иначе увеличивается риск потери эффекта и побочных реакций.

Как передает Day.Az, о том, какие жидкости могут снизить эффективность терапии, рассказал 15 сентября "Известиям" директор по экономике здравоохранения ГК "Р-Фарм" Александр Быков.

"Производители рассчитывают дозировки и прогнозируют эффекты, исходя из того, что пациент будет использовать нейтральную жидкость. Любое отклонение от этого стандарта превращает прием лекарства в непредсказуемый эксперимент", - сказал эксперт.

Быков отметил, что чай и кофе могут нарушить всасывание препаратов. Танины в чае связываются с лекарствами, образуя нерастворимые комплексы, которые не всасываются в кишечнике. Кофеин может усиливать токсическое воздействие некоторых препаратов или блокировать действие других, особенно тех, что влияют на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Кроме того, соки, особенно цитрусовые, разрушают защитные оболочки таблеток, предназначенные для постепенного высвобождения вещества, что может привести к передозировке. Грейпфрутовый сок, в свою очередь, блокирует ферменты печени, расщепляющие многие лекарства, что повышает концентрацию препаратов в крови и увеличивает риск побочных эффектов.

"Молочные продукты содержат высокие концентрации кальция и белков-казеинов, которые образуют с лекарственными веществами стойкие комплексы. Наиболее уязвимы антибиотики тетрациклинового ряда, потому что их активность блокируются даже небольшим количеством молока", - заявил Быков.

Он обратил внимание на то, что газировка и слишком горячие напитки тоже могут негативно повлиять на эффективность лечения, так как изменяют кислотность среды в желудке, что нарушает растворение некоторых препаратов.

Важным фактором, по словам эксперта, является и объем жидкости. Недостаток воды при запивании может вызвать раздражение слизистой пищевода, так как таблетка может застрять и начать растворяться в нем.

"Если под рукой нет чистой воды, а прием лекарства критически важен (например, при приступе стенокардии или астмы), лучше принять препарат с любой доступной жидкостью, чем не принимать вообще. Но это исключительные случаи, а не правило", - заключил Быков.