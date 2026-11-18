Замедление скорости ходьбы у пожилых людей может быть связано с легкими когнитивными нарушениями, независимо от общего физического состояния. К такому выводу пришли ученые, чья работа представлена в журнале BMC Geriatrics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании участвовал 421 человек в возрасте от 60 лет. Добровольцы проходили тесты на когнитивные способности и физическую слабость, а затем преодолевали десять метров сначала в комфортном, а затем в максимально быстром темпе.

Анализ показал, что и физическая слабость, и легкие когнитивные нарушения независимо друг от друга были связаны с более низкой скоростью ходьбы. Связь между состоянием когнитивных функций и ходьбой сохранялась даже после учета возраста, пола, индекса массы тела и физической слабости.

По словам ученых, ходьба требует не только работы мышц, но и участия когнитивных функций. Поэтому ее замедление потенциально может указывать не только на ухудшение физического состояния, но и на изменения в работе мозга.

В будущем измерение скорости ходьбы может стать простым дополнительным способом выявления людей с риском когнитивных нарушений. В частности, исследователи предлагают изучить возможность такого мониторинга с помощью носимых устройств. При этом работа была наблюдательной и не позволяет установить причинно-следственную связь.