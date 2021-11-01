https://news.day.az/officialchronicle/1398386.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бедоюн в Лагидже
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бедоюн в Лагидже
1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы побывали в поселке Лагидж.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в мечети Бедоюн в Лагидже.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре