Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в мечети Бедоюн в Лагидже

1 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Исмаиллы побывали в поселке Лагидж.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в мечети Бедоюн в Лагидже.

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