Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума на тему "Мир после COVID-19"

4 ноября в Баку начал работу VIII Глобальный Бакинский Форум на тему "Мир после COVID-19".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на открытии Форума.

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