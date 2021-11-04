https://news.day.az/officialchronicle/1399417.html Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума на тему "Мир после COVID-19"
Президент Ильхам Алиев выступил с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума на тему "Мир после COVID-19"
4 ноября в Баку начал работу VIII Глобальный Бакинский Форум на тему "Мир после COVID-19".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на открытии Форума.
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