Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум стал одной из ведущих платформ

Глобальный Бакинский Форум стал одной из ведущих платформ для обсуждения актуальных и важных вопросов мировой политики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

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