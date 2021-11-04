https://news.day.az/officialchronicle/1399813.html Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум стал одной из ведущих платформ
Президент Ильхам Алиев: Глобальный Бакинский Форум стал одной из ведущих платформ
Глобальный Бакинский Форум стал одной из ведущих платформ для обсуждения актуальных и важных вопросов мировой политики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре