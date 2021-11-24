Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ о семьях шехидов

24 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг и государственных органов (структур), оказывающих эти услуги в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, раненых на войне и лиц с инвалидностью", утвержденный указом Президента Азербайджана №1380 от 25 июня 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, в вышеуказанный перечень вносятся следующие изменения:

1.1. добавляются пункты 1.7 - 1.9 нижеследующего содержания:

1.7. Прием обращений по выдаче страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию наследникам лица со статусом шехида 1.8. Прием обращений в связи с выдачей страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию лицам, которым установлена инвалидность в связи с войной 1.9. Прием обращений по выдаче страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию военнослужащим, получившим повреждения (ранение, травма, контузия) в связи с выполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

1.2. Пункт 4.2 приводится в нижеследующей редакции:

4.2. Выдача справки о нахождении на срочной действительной военной службе

1.3. В пункте 5.4 слово "увековечение" заменяется на слово "увековечивание".

1.4. Отменяется часть 7.

Пункты 1.1 и 1.4 настоящего указа вступают в силу с 1 января 2022 года.