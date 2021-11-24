Президент Ильхам Алиев внес изменение в указ о семьях шехидов
24 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Перечень услуг и государственных органов (структур), оказывающих эти услуги в единых координационных центрах по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, раненых на войне и лиц с инвалидностью", утвержденный указом Президента Азербайджана №1380 от 25 июня 2021 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, в вышеуказанный перечень вносятся следующие изменения:
1.1. добавляются пункты 1.7 - 1.9 нижеследующего содержания:
|
1.7.
|
Прием обращений по выдаче страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию наследникам лица со статусом шехида
|
1.8.
|
Прием обращений в связи с выдачей страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию лицам, которым установлена инвалидность в связи с войной
|
1.9.
|
Прием обращений по выдаче страховых выплат по государственному обязательному личному страхованию военнослужащим, получившим повреждения (ранение, травма, контузия) в связи с выполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей)
1.2. Пункт 4.2 приводится в нижеследующей редакции:
|
4.2.
|
Выдача справки о нахождении на срочной действительной военной службе
1.3. В пункте 5.4 слово "увековечение" заменяется на слово "увековечивание".
1.4. Отменяется часть 7.
Пункты 1.1 и 1.4 настоящего указа вступают в силу с 1 января 2022 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре