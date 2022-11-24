https://news.day.az/officialchronicle/1514048.html Андрей Сипилин назначен помощником Президента Азербайджана - Распоряжение
Андрей Сипилин назначен помощником Президента Азербайджана - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Андрея Владимировича Сипилина помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам военно-технического обеспечения Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Другим распоряжением главы государства Андрей Владимирович Сипилин освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.
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