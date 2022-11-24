Андрей Сипилин назначен помощником Президента Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Андрея Владимировича Сипилина помощником Президента Азербайджанской Республики - заведующим отделом по вопросам военно-технического обеспечения Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Другим распоряжением главы государства Андрей Владимирович Сипилин освобожден от должности помощника Первого вице-президента Азербайджанской Республики.