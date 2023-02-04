https://news.day.az/officialchronicle/1534904.html В Азербайджане определены новые штрафы за незаконную установку радиоэлектронных средств
В Азербайджане определены новые штрафы за незаконную установку радиоэлектронных средств
Устанавливаются новые штрафы за проектирование, установку и эксплуатацию радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в законе о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном сегодня указом Президента Ильхама Алиева.
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