https://news.day.az/officialchronicle/1621006.html Президент Ильхам Алиев и Президент Александар Вучич осмотрели военную технику и оборудование
Президент Ильхам Алиев и Президент Александар Вучич осмотрели военную технику и оборудование
10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Сербия Александар Вучич осмотрели военную технику и оборудование.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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