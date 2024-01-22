В Азербайджане внесены изменения в закон "О бухгалтерском учете"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1059-VIQD "О внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете" и некоторых связанных с этим вопросах регулирования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, определено, что полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 3.1-1.1 закона Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете", осуществляет Президент Азербайджанской Республики.

Кабинету министров Азербайджанской Республики необходимо решить вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1059-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете".

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.