В Ереване протестующие ворвались в мэрию

Несколько десятков демонстрантов днем в среду вломились в мэрию Еревана и требуют отставки столичного градоначальника Тарона Маркаряна. Активисты выкрикивают лозунги, похожие на те, что звучали во время протестов против экс-президента Армении Сержа Саргсяна, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Сначала протестующие требовали встречи с Тароном Маркаряном, некоторые из них - его отставки, потом они начали вести переговоры с различными сотрудниками мэрии, руководителями управлений, вице-мэром, а после потребовали к себе начальника полиции Армении Валерия Осипяна.

Один из лидеров этой группы протестующих - известный в местных кругах активист Ваче Гарибян. Присутствующим журналистам он заявил, что основное требование протестующих - отставка Маркаряна, "который всем надоел".

Гарибян обвинил Маркаряна в том, что тот посылал людей для избиения сторонников Никола Пашиняна в апреле, что владеет бизнесом, посадил своих родственников на различные должности и так далее.

Заместитель мэра Еревана Давид Оганян пригласил всех демонстрантов в зал совещаний "Дома Москвы", пообещав, что на их вопросы ответит сам Маргарян.

В итоге после нескольких минут обсуждения демонстранты не согласились на предложение и решили ждать его на третьем этаже мэрии, где находится рабочий кабинет мэра.