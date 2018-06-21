Пашинян пытается оправдать свой провал в Нахчыване - ПОДРОБНОСТИ

21 июня 2018 07:15

Сегодня министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериал об освобождении от армянской оккупации села Гюннут Нахчыванской АР.

Произошло это еще в мае, но информация об этом распространялась на неофициальном уровне. Тем не менее, уже месяц, как контролировавшийся 26 лет армянскими оккупантами обширный участок на нахчыванско-армянской границе перешел под полный контроль азербайджанской армии.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, в мае с освобождением от противника территории в более чем 11 тысяч гектаров в НАР и села Гюннут Шарурского района были освобождены выгодные позиции вдоль государственной границы. Таким образом была успешно завершена операция Отдельной Общевойсковой армии по продвижению к выгодным позициям передовой оборонительной линии вдоль государственной границы, и поставленная цель была достигнута.

Как и следовало ожидать, официальная констатация факта освобождения приграничья со стороны МО Азербайджана, вызвала новую истерику в Ереване. Там истерили довольно долго, но в последнюю неделю переключились на другие проблемы, которые отвлекли внимание общества. Оно успокоилось, поверив, что все было не так, как пишут азербайджанские СМИ.

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Напомним, что по версии армянского МО, дело было так: Азербайджан обратился к Армении с просьбой разрешить гражданам посетить кладбище в Гюннуте, и армяне, руководствуясь своей исторической, ментальной, исключительно армянской приверженностью к гуманизму, разрешили. Версия смешная, но гражданам Армении хотелось в это верить, несмотря на тревожные записи в соцсетях и даже фотографии критически приблизившихся к армянскому приграничному селу позиций ВС Азербайджана.

Сообщение Минобороны Азербайджана снова разворошило этот "муравейник", и пресс-секретарю МО Армении Арцруну Ованнисяну пришлось заново заняться мифотворчеством в своем Facebook и картинно поздравить азербайджанскую сторону с "освобождением своих собственных территорий", попутно пригрозив мирным жителям приграничья - азербайджанцам.

Ованнисян хотел быть остроумным и циничным, но сказанное им прозвучало на редкость разумно и логично. Потому что Азербайджан действительно освободил свои собственные территории, 26 лет находившиеся под армянским контролем. Так же свои собственные территории он освободил и в апреле 2016 года.

Минобороны Армении пользуется незнанием армянской общественности ситуации и плохим представлением, особенно у молодежи, о событиях 26-летней давности.

По мнению азербайджанского военного эксперта, полковника в отставке, бывшего командира корпуса Шаира Рамалданова, в фантазиях пресс-секретаря МО Армении нет ничего удивительного. Они вполне вписываются в политические процессы, идущие в Армении, и настроения в армянском обществе.

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Армянская версия майских событий в Нахчыване может вызывать только иронию, считает полковник в отставке. Особенно в той части, что касается якобы гуманизма армянской стороны, проявленного к желающим посетить могилы предков нахчыванцам. Этот неожиданный всплеск гуманизма слишком нехарактерен для армянских оккупантов, не испытывавших жалости и сострадания к азербайджанским детям и старикам в годы войны.

"Из версии МО Армении следует, что они сдали территории нахчыванской армии исключительно из гуманистических соображений", - сыронизировал наш собеседник.

На самом же деле, по словам Рамалданова, все было совсем не так. Реальная ситуация четко описана в видеоролике, представленном министерством обороны Азербайджана.

Что же касается интересующего многих вопроса "почему официальная информация появилась только теперь?", то, как отметил Шаир Рамалданов, по имеющимся у него сведениям, полученным из достоверных источников, дело было в обращении армянской стороны. Армяне обратились к азербайджанской стороне с просьбой не афишировать случившееся, так как это могло повлечь за собой непредсказуемые процессы. Азербайджан пошел навстречу и не стал делать официальных сообщений, но информация все равно нашла выход и стала достоянием общественности.

"Так что гуманизм проявила как раз азербайджанская сторона - нахчыванский успех действительно не стал сильно афишироваться, не так отмечался и не праздновался, как завоевания в дни апрельских боев. Но в наше время долго сдерживать информацию невозможно, в конце концов она появилась в нахчыванских СМИ и начала распространяться по медиа-пространству. Военные в НАР подтвердили ее, и армянской стороне пришлось реагировать и выдумывать. У армянского МО просто не было выхода", - сказал полковник в отставке.

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Шаир Рамалданов подчеркнул, что операция нашей армии не сопровождалась особыми боевыми действиями, все действия Отдельной Общевойсковой армии НАР были четкими и очень грамотными. Заняты высоты вокруг населенного пункта, в результате чего оно полностью перешло под контроль азербайджанской стороны, проложены дороги и сейчас решаются вопросы восстановления инфраструктуры и возвращения туда мирных жителей.

Нахчыванская армия - мощная военная структура, которая способна самостоятельно выполнять поставленные перед ней задачи, подчеркнул военный эксперт. Наши войска не перешли госграницу, они взяли под контроль лишь те участки азербайджанской территории, которые в начале 90-х были оккупированы Арменией. Были проведены определенные действия, разведывательные мероприятия, приняты меры для усовершенствования постов, для выдвижения их на более выгодные позиции. И в результате армянам пришлось отодвинуть свои позиции. Они поступили разумно, потому что поняли, что в случае нарушения режима прекращения огня понесут большие потери. Азербайджанская же сторона дала понять, что не собирается пересекать границы и собирается взять обратно только то, что принадлежит ей согласно международному праву.

"Это - наша земля", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов

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