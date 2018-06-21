Пашинян пытается оправдать свой провал в Нахчыване - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня министерство обороны Азербайджана распространило видеоматериал об освобождении от армянской оккупации села Гюннут Нахчыванской АР.

Произошло это еще в мае, но информация об этом распространялась на неофициальном уровне. Тем не менее, уже месяц, как контролировавшийся 26 лет армянскими оккупантами обширный участок на нахчыванско-армянской границе перешел под полный контроль азербайджанской армии.

Как отмечается в сообщении оборонного ведомства, в мае с освобождением от противника территории в более чем 11 тысяч гектаров в НАР и села Гюннут Шарурского района были освобождены выгодные позиции вдоль государственной границы. Таким образом была успешно завершена операция Отдельной Общевойсковой армии по продвижению к выгодным позициям передовой оборонительной линии вдоль государственной границы, и поставленная цель была достигнута.

Как и следовало ожидать, официальная констатация факта освобождения приграничья со стороны МО Азербайджана, вызвала новую истерику в Ереване. Там истерили довольно долго, но в последнюю неделю переключились на другие проблемы, которые отвлекли внимание общества. Оно успокоилось, поверив, что все было не так, как пишут азербайджанские СМИ.

Напомним, что по версии армянского МО, дело было так: Азербайджан обратился к Армении с просьбой разрешить гражданам посетить кладбище в Гюннуте, и армяне, руководствуясь своей исторической, ментальной, исключительно армянской приверженностью к гуманизму, разрешили. Версия смешная, но гражданам Армении хотелось в это верить, несмотря на тревожные записи в соцсетях и даже фотографии критически приблизившихся к армянскому приграничному селу позиций ВС Азербайджана.

Сообщение Минобороны Азербайджана снова разворошило этот "муравейник", и пресс-секретарю МО Армении Арцруну Ованнисяну пришлось заново заняться мифотворчеством в своем Facebook и картинно поздравить азербайджанскую сторону с "освобождением своих собственных территорий", попутно пригрозив мирным жителям приграничья - азербайджанцам.

Ованнисян хотел быть остроумным и циничным, но сказанное им прозвучало на редкость разумно и логично. Потому что Азербайджан действительно освободил свои собственные территории, 26 лет находившиеся под армянским контролем. Так же свои собственные территории он освободил и в апреле 2016 года.

Минобороны Армении пользуется незнанием армянской общественности ситуации и плохим представлением, особенно у молодежи, о событиях 26-летней давности.

По мнению азербайджанского военного эксперта, полковника в отставке, бывшего командира корпуса Шаира Рамалданова, в фантазиях пресс-секретаря МО Армении нет ничего удивительного. Они вполне вписываются в политические процессы, идущие в Армении, и настроения в армянском обществе.

Армянская версия майских событий в Нахчыване может вызывать только иронию, считает полковник в отставке. Особенно в той части, что касается якобы гуманизма армянской стороны, проявленного к желающим посетить могилы предков нахчыванцам. Этот неожиданный всплеск гуманизма слишком нехарактерен для армянских оккупантов, не испытывавших жалости и сострадания к азербайджанским детям и старикам в годы войны.

"Из версии МО Армении следует, что они сдали территории нахчыванской армии исключительно из гуманистических соображений", - сыронизировал наш собеседник.

На самом же деле, по словам Рамалданова, все было совсем не так. Реальная ситуация четко описана в видеоролике, представленном министерством обороны Азербайджана.

Что же касается интересующего многих вопроса "почему официальная информация появилась только теперь?", то, как отметил Шаир Рамалданов, по имеющимся у него сведениям, полученным из достоверных источников, дело было в обращении армянской стороны. Армяне обратились к азербайджанской стороне с просьбой не афишировать случившееся, так как это могло повлечь за собой непредсказуемые процессы. Азербайджан пошел навстречу и не стал делать официальных сообщений, но информация все равно нашла выход и стала достоянием общественности.

"Так что гуманизм проявила как раз азербайджанская сторона - нахчыванский успех действительно не стал сильно афишироваться, не так отмечался и не праздновался, как завоевания в дни апрельских боев. Но в наше время долго сдерживать информацию невозможно, в конце концов она появилась в нахчыванских СМИ и начала распространяться по медиа-пространству. Военные в НАР подтвердили ее, и армянской стороне пришлось реагировать и выдумывать. У армянского МО просто не было выхода", - сказал полковник в отставке.

Шаир Рамалданов подчеркнул, что операция нашей армии не сопровождалась особыми боевыми действиями, все действия Отдельной Общевойсковой армии НАР были четкими и очень грамотными. Заняты высоты вокруг населенного пункта, в результате чего оно полностью перешло под контроль азербайджанской стороны, проложены дороги и сейчас решаются вопросы восстановления инфраструктуры и возвращения туда мирных жителей.

Нахчыванская армия - мощная военная структура, которая способна самостоятельно выполнять поставленные перед ней задачи, подчеркнул военный эксперт. Наши войска не перешли госграницу, они взяли под контроль лишь те участки азербайджанской территории, которые в начале 90-х были оккупированы Арменией. Были проведены определенные действия, разведывательные мероприятия, приняты меры для усовершенствования постов, для выдвижения их на более выгодные позиции. И в результате армянам пришлось отодвинуть свои позиции. Они поступили разумно, потому что поняли, что в случае нарушения режима прекращения огня понесут большие потери. Азербайджанская же сторона дала понять, что не собирается пересекать границы и собирается взять обратно только то, что принадлежит ей согласно международному праву.

"Это - наша земля", - подчеркнул Шаир Рамалданов.

Зульфугар Ибрагимов