В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения.

Это предусмотрено в распоряжении Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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