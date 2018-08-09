В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения

9 августа 2018 19:20

В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения.

Это предусмотрено в распоряжении Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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