В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения
9 августа 2018 19:20 159
В Азербайджане создается Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения.
Это предусмотрено в распоряжении Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!