Чем каспийская Конвенция так напугала армян? - ПОДРОБНОСТИ

Подписание на днях лидерами пяти прикаспийских стран Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, ввиду очевидного влияния в том числе и на многие геополитические факторы и процессы, вызвало ожидаемый резонанс в политических и экспертных кругах многих стран. Естественно, тема эта обсуждается и в Армении. Однако, если для стран региона, США и Европы разделение сфер влияния и деятельности на Каспии обсуждается с точки зрения геополитики и международного сотрудничества, в Армении озабочены, в первую очередь, новыми вызовами, которые сулит им долгожданная Конвенция.

Так, депутат от фракции РПА, председатель постоянного комитета НС РА по внешним вопросам Армен Ашотян, судя по его комментариям на персональной странице в Facebook, считает угрозой Армении те немалые бенефиции, которые приобрел Азербайджан. В частности, он считает, что разделение моря произошло максимально приемлемым для Азербайджана образом, что позволит последнему "в больших объемах исследовать каспийский шлейф для добычи и экспорта энергоносителей в больших объемах", а также де-факто укрепление его связей "под долгосрочные стратегические гарантии" с Россией и Ираном. "Это может стать фундаментом для глобальных сдвигов и в нашем регионе...Увлечение искусственной внутриполитической повесткой может стоить нам слишком дорого, если на международных площадках не произойдет укрепление и консолидация национального политического капитала", - подводит печальный для его страны итог армянский депутат, партия которого в результате "бархатной революции" из правящей превратилась в оппозиционную. Упомянутая им внутриполитическая повестка, очевидно, относится к той "охоте на ведьм", которую новая власть проводит против своих политических противников под флагом "борьбы с коррупцией". Впрочем, в одном Ашотян прав абсолютно. Более или менее адекватные представители власти и оппозиции прекрасно понимают, что агрессивная политика Еревана в отношении Азербайджана и Турции, оккупация территорий первого и территориальные, в том числе, притязания к последней, не оставляют шансов на мир и нормальное развитие. Такова цена захватнической политики, которая стараниями армянских идеологов стала основой национальной идеи целого народа, превратив его в заложника собственного пагубного заблуждения.

Размышляющий в той же "альтернативной реальности" автор статьи "Армянский вызов Каспийской конвенции: что должно тревожить Армению?" Саргис Арцруни (ru.1in.am) также видит в Конвенции угрозу. Чем больше Азербайджан будет интегрирован в эффективные проекты сотрудничества, где ключевая роль отведена России и Ирану, тем возрастает вероятность того, что в контекст глобальных соглашений может быть включен и карабахский вопрос, который для Армении имеет жизненно важное значение. Чем так "жизненно важен" этот вопрос и как без него жил армянский народ, до его искусственной постановки чуть более четверти века назад - тема отдельного разговора. По крайней мере не секрет, что в сознании среднестатистического армянина на уровне подсознания живут крайне искаженные понятия по поводу измышлений об исключительности и величии их страны и народа. Захватническая война и оккупация территорий Азербайджана видится в этом "зазеркалье", как "освобождение", надуманные претензии и обвинения против Турции - как борьба за восстановление "справедливости".

Отказываясь добровольно от бесконфликтного сосуществования в угоду своим маниакальным амбициям, в Армении видят проблему в том, что Азербайджан приобретает все более сильное влияние в результате укрепления сотрудничества с соседями. При этом Армения умудрилась испортить отношения, практически со всеми соседями, включая и Москву, а с Вашингтоном и Брюсселем пока только в иллюзорной перспективе. "Отсутствие концептуальной внешней политики Армении увеличивает внешнеполитические ресурсы Азербайджана, тем более, что Баку всегда, в отличие от Армении, вел достаточно самостоятельную и самодостаточную внешнюю политику", - считает Арцруни.

Между тем, очевидно, что в обстановке стойкой враждебности с соседями Армения существует исключительно благодаря поддержке со стороны России, которая видит в ней, как минимум, буферную зону, отделяющую ее территорию от военных средств расширяющегося НАТО. Впрочем, неразумное "кокетство" новых властей с ЕС и США уже дает свои горькие плоды. Кроме того, правительство Никола Пашиняна санкционировало уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна и действующего генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковника Юрия Хачатурова. Судя по недавним заявлениям российских официальных лиц, Москва не на шутку рассержена и готова пересмотреть свои отношения с вероломным вассалам. Итог такого хода событий может быть весьма печальным для маленькой страны с ограниченными ресурсами и разваленной экономикой, ведь Россия - не только основной экспортный рынок, остающийся доступным, но прежде всего гарант безопасности и самого существования Армении. Эксперты сомневаются, что Россия уйдет из страны, однако дружно склоняются к тому, что Ереван все более теряет свою субъектность в отношениях с нею. Наиболее "отпетые" пессимисты сулят Армении участь практически аннексированного Россией территориального образования без какого-либо реального суверенитета.

Бесспорно, взялась бы Армения за ум, вернула бы вероломно захваченные территории и могла бы стать участницей стремительно развивающихся в регионе масштабных экономических процессов. Такой адекватный политический курс естественно избавил бы ее от постоянных проблем выживания, ослабил бы зависимость от Москвы, открыл бы новые рынки и другие пути к международному сотрудничеству. Однако, к сожалению, химеры "Великой Армении" так глубоко засели в сознании народа, что ни один, даже самый разумный и решительный лидер не смеет покуситься на "святое" - вернуть награбленное, отринуть обиды и горести прошлого, чтобы зажить уже нормальной жизнью.

Между тем, тот факт, что Азербайджан стал стороной Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, имеет с этой точки зрения неоценимое значение. Отныне, Москве и Тегерану любые, мало-мальски значимые проекты и шаги в зоне ее охвата, в том числе, военного характера, придется согласовывать с Баку. Вовсе не секрет, что приверженность азербайджанского руководства к политическому процессу урегулирования в ущерб военного пути разрешения конфликта в немалой степени возникла с учетом аналогичной позиции Москвы. Однако, вовсе не факт, что она неизменна и вечна с учетом резкого охлаждения отношений с Ереваном и все более крепнущих связей с Баку.

Ровшан