"Историческая призма": 1882 год: Армянская церковь - против России

Вступивший на должность главноначальствующего Кавказа в октябре 1882 года князь А. М. Дондуков-Корсаков стал первым высшим сановником Российской империи, высказавшим мысль о необходимости установления более жесткого контроля над армянской церковью и школами, а также противодействия антиправительственной деятельности определенных кругов армянства.

Круг вопросов, которые А. М. Дондуков-Корсаков собирался решить, был довольно обширным и включал в себя следующие направления: 1) ослабление экономических позиций армян в крае; 2) установление контроля над имуществом армяно-григорианской церкви; 3) приведение школьного дела среди армян в соответствие с законодательством империи.

29 октября 1882 года Дондуков-Корсаков направил докладную записку императору Александру III, в которой представил очерк политического состояния Кавказа. Отметив, что за последние 20-30 лет армяне заняли преобладающее экономическое положение в крае и сосредоточили в своих руках всю торговлю, промышленность, большую часть имуществ в городах и часть земельной собственности. Далее он излагал свои мысли относительно той опасности, которая может исходить в этом случае: "Армяне очень хорошо понимают, что в чьих руках земля, в тех и влияние, и потому настойчиво, систематически подготовляют этот, своего рода, социально-политический переворот. Переход крупного землевладения в Закавказье к армянам имеет политическое значение уже потому, что этот элемент далеко не представляет правительству тех гарантий безопасности, какими отличаются прочие туземные христианские народности...".

Дондуков-Корсаков в докладной записке констатировал, что эти идеи внедряются в армянскую массу посредством школ, которые находятся в полном и бесконтрольном ведении католикоса, "пользующегося в этом отношении беспримерными в России правами и вредным для целей правительства влиянием". Главноначальствующий недвусмысленно указывал на то, что если главенство Эчмиадзинского патриаршего престола над всеми армянами было в свое время выгодно Российской империи, то теперь, при изменившемся политическом положении Турции, возрастающей силе армян и начинающих развиваться у них стремлениях к общей политической автономии и объединению всего армянского народа, официальный курс должен измениться в сторону ослабления влияния католикоса. Главноначальствующий предлагал и конкретную меру в этом направлении: оставить эчмиадзинского католикоса только духовным главой русских армян и поставить его по отношению к русскому правительству и к своей пастве в одинаковые с духовными главами других иноверческих исповеданий условия. По мнению главноначальствующего, эта мера дала бы также возможность для серьезного надзора со стороны кавказского учебного начальства над армянскими школами и ослабления неблагонадежного влияния на них Эчмиадзинского монастыря.

Мысли, изложенные в докладной записке от 29 октября 1882 г., были высказаны главноначальствующим и во второй записке императору, датируемой 1883 г. Повторив некоторые свои соображения по вопросу об отношении к армянской церкви и школам, Дондуков-Корсаков дополнил их во второй записке интересными фактами по поводу того, как армяне планировали осуществить свою сепаратистскую деятельность на Кавказе. Он сообщал, что в Эривани был обнаружен армянский кружок, имевший целью собирать частные пожертвования под видом помощи армянам, живущим в Малой Азии. В числе бумаг, отобранных у членов бывшего кружка, было и нечто вроде программы действий, рекомендуемой русско-подданным армянам с целью достижения ими преобладающего положения в административной и судебной сферах края.

Армянам рекомендовалось, в случае назначения в одну из южнокавказских местностей, населенных их соплеменниками, русского чиновника, ставить ему всевозможные препятствия до тех пор, пока он не вынужден будет отказаться от должности. Следующим этапом должно стать выдвижение на вакантную должность кандидата армянина, обставленного заранее лучшими рекомендациями. Дондуков-Корсаков придавал этому обстоятельству особое значение в связи с тем, что значительное число должностей по администрации и суду в регионах Южного Кавказа, населенных армянами, уже заняты ими.

Докладные записки главноначальствующего были восприняты в Петербурге с должным вниманием и не остались без ответа. Об этом свидетельствует письмо товарища министра внутренних дел П.В. Оржевского Дондукову-Корсакову от 18 августа 1883 г., в котором он изложил волю Александра III принять предупредительные меры против национально-сепаратистских тенденций части армянского населения. А.М. Дондуков-Корсаков в ответе П. В. Оржевскому от 7 сентября перечислил меры, которые он намерен предпринять, чтобы "положить в самом зародыше предел дальнейшему развитию пока ещё смутных идей о возрождении политической самостоятельности армянского народа": 1) изменить отношение к армянским школам, особенно церковно-приходским, находящимся под политически ненадежным влиянием Эчмиадзинского престола; 2) установить строгий надзор за деятельностью всех армянских частных обществ; 3) не назначать, как правило, в местности, населенные армянами, лиц армянского происхождения, а ныне служащих - постепенно переводить в другие места.

Относительно вопроса об отношениях с Эчмиадзином в Управлении главноначальствующего гражданской частью на Кавказе была подготовлена "Записка по разным вопросам, касающимся армяно-григорианского духовенства", авторы которой приходили к следующему заключению: возвышение Эчмиадзинского престола не имеет политических выгод, т. к. он в глазах "политиканствующих армян" превращается в центр национального объединения.

В записке обосновывалась мысль о целесообразности отделить заграничных армян от Эчмиадзина и ограничить паству эчмиадзинского патриарха-католикоса только епархиями, находящимися в России. "Чем ограниченнее эта паства, тем меньше притязательности и надменности можно бы ожидать от духовного ее главы и тем легче было бы сношение с ним нашего правительства", - делался вывод в записке. С этим мнением трудно было не согласиться, ибо исторический опыт доказал: кто бы не находился на посту патриарха-католикоса - турецко-подданный или русско-подданный - ждать от него пользы не приходилось.

Пользуясь вакантностью Эчмиадзинского престола, имперские власти решили форсировать решение школьного вопроса. Это совпало со временем правления нового императора Александра III, при котором национальная политика в Российской империи приобрела более консервативный характер. При этом мы не склонны связывать данный вопрос исключительно с политикой правительства. Во многом курс на решение школьного вопроса был вызван, как явствует из вышеизложенного, стремлением российского правительства предотвратить превращение системы образования у армян в очаг национал-сепаратизма.

16 февраля 1884 г. император Александр III утвердил Правила об армяно-григорианских церковных училищах на Кавказе. Согласно правилам, к разряду таковых училищ были отнесены лишь общеобразовательные, элементарные (начальные) одноклассные и двухклассные, состоящие при церквях или монастырях, содержащиеся исключительно на средства церквей и монастырей, а также на пожертвования прихожан.

Управление училищами в хозяйственно-экономическом и педагогическом отношениях, право назначения и увольнения учителей, открытия и закрытия училищ оставлялись за епархиальными начальниками. Они должны были лишь ставить в известность попечителя Кавказского учебного округа об открытии или закрытии училищ. Объём преподавания русского языка, согласно правилам, устанавливался в пределах учебного плана, утвержденного для русской школы среди туземного населения. Обязательным становилось преподавание русской истории и географии. При преподавании русского языка, истории и географии предписывалось употреблять руководства только из числа одобренных Министерством народного просвещения или попечителем.

Правила от 16 февраля 1884 г. расширяли контрольные функции правительственной власти. Так, Попечительство Кавказского учебного округа получало право наблюдения за преподаванием всех предметов, исключая Закон Божий, а также требовать удаления тех учителей, которые оказались несоответствующими своему званию.

Правила 1884 г. однозначно определили вопрос о том, какие учебные заведения изымаются из ведения армяно-григорианского духовенства. Это были церковные училища, которые по своему курсу выходят за пределы элементарной (начальной) школы и по составу имеют более двух классов. Они переходили под надзор училищного начальства, на общем с частными учебными заведениями основании.

Эчмиадзинский Синод, ссылаясь на вакантность в это время патриаршего престола (после смерти католикоса Геворка IV в 1882 году, Эчмиадзинский престол оставался вакантным до 1885 года. Его обязанности исполнял глава Ново-Нахичеванской и Бессарабской епархии архиепископ Макарий), обратился к Дондукову-Корсакову с просьбой ходатайствовать перед Петербургом отложить исполнение правил вплоть до избрания нового патриарха-католикоса. Однако Министерство внутренних дел твердо предписало кавказской администрации безотлагательно привести означенные Правила в действие. Все последующие ходатайства Синода также остались безрезультатными.

Парадокс ситуации заключался в том, что, несмотря на издание правил в феврале, вплоть до конца 1884 г. они нигде не были исполнены. Попечитель Кавказского учебного округа К. П. Яновский сообщал в Министерство народного просвещения, что церковно-приходские школы не принимают к руководству Правила от 16 февраля, т.к. до сих пор не последовало распоряжение от армянского духовного начальства. Эчмиадзин вновь взял курс на саботирование правительственного решения, будучи убежден в том, что этот метод, как и раньше, принесет свои плоды.

Однако на этот раз надеждам не удалось сбыться. Петербург намерен был действовать решительно, о чем свидетельствует поручение, данное Александром III Дондукову-Корсакову в феврале 1885 г. Император поручил главноначальствующему отправить телеграмму в Эчмиадзинский Синод о немедленном сообщении епархиальным начальникам предписания исполнить Правила от 16 февраля. А если в течение двух недель этого не последует, уведомить их о том, что все армянские церковно-приходские школы будут немедленно закрыты.

7 февраля 1885 г. телеграмма была отправлена. Она была рассмотрена на двух частных совещаниях в синоде с участием некоторых епархиальных начальников, прибывших в Эчмиадзин. 21 февраля синод ответил телеграммой, что он не вправе обойти юрисдикцию эчмиадзинского патриарха-католикоса и потому распоряжение Правилами от 16 февраля 1884 г. оставляет на усмотрение правительства. А. М. Дондуков-Корсаков сообщал в Петербург, что в связи с подобным ответом он поручил попечителю Кавказского учебного округа, а также губернаторам и начальникам областей края приступить к исполнению воли монарха, т. е. к закрытию церковно-приходских школ.

23 мая 1885 г. министр внутренних дел Д. А. Толстой представил императору обширный доклад о ходе закрытия армянских церковно-приходских школ. В докладе сообщалось, что главноначальствующим гражданской частью на Кавказе уже закрыто 169 школ. Процесс этот сопровождался упорным сопротивлением со стороны армян, которые вели агитацию, что якобы правительство вовсе намеревается запретить преподавание в школах на армянском языке, обратить армян в православие, не принимать их на службу и т. п. Д. А. Толстой уведомлял Александра III о том, что, по словам А. М. Дондукова-Корсакова, благоразумная часть армян готова была подчиниться правительственному распоряжению от 16 февраля, но "подстрекательства некоторых вожаков армянской национальной партии на Кавказе произвели более сильное впечатление на лиц, заведующих школами, и вызвало закрытие последних". Главным виновником саботажа А. М. Дондуков-Корсаков считал Эчмиадзинский Синод и предлагал привлечь его членов к суду за умышленное неповиновение высочайшим повелениям. Однако, выражая свою точку зрения, министр возражал против данной меры, хотя и признавал ее заслуженной. Полагая, что это подорвёт престиж Синода и отрицательно скажется на имидже России, он считал нецелесообразным дополнительно возбуждать армян подобными шагами. Император оставил на докладе подпись: "Согласен".

Таким образом, новые правила об армяно-григорианских церковных училищах на Кавказе, утвержденные царям Александром III в феврале 1884 года, стали первым шагом царского правительства в направление отказа от политики сотрудничества к политике противостояния с армянской церковью. В дальнейшем, в начале ХХ века эта политика примет более широкие масштабы и коснется непосредственно имущества самой церкви. Тогда армянство станет не только на путь саботажа правительственных решений, но противопоставит ей метод политического террора, который вылиться в убийство по всему Кавказу десятка царских чиновников различного ранга (генерал-губернаторы, военные губернаторы, полицейские чины и т.д.), а также резне мусульманского населения в Елизаветпольской, Эриванской и Бакинской губерниях.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана