Первые уроки 26 февраля в общеобразовательных учреждениях и детско-юношеских центрах развития Баку будут посвящены Ходжалинскому геноциду, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования по городу Баку, передает Day.Az.

Управление подписало приказ "О проведении 27-й годовщины Ходжалинского геноцида в учебных учреждениях", согласно которому утвержден План мероприятий.

Также планируется проведение лекций, собраний, "круглых столов" и конференций на тему "Дорога, ведущая в Ходжалы", а также организованы вечера художественного чтения на тему "Ходжалинская трагедия в детском творчестве". Состоится презентация эссе и сочинений учащихся, выставки ручных работ, художественно-литературные композиции на тему "Крик Ходжалы", показаны документальные и художественные фильмы, подготовлены стенгазеты, бюллетени, фотостенды и уголки, рассказывающие о Ходжалинском геноциде.

Проведенные мероприятия будут освещены в СМИ и на телеканалах.

Также преподавательский и ученический коллективы учебных заведений встретятся со свидетелями геноцида, посетят памятник "Плач матери".

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. Исполняется 27 лет этой кровавой трагедии. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.