Экс-президент Армении Серж Саргсян решил тряхнуть стариной и отправиться на торжества, устроенные сепаратистами по случаю 60-летия очередного героя Армении Вазгена Саркисяна.

Саргсяну захотелось вновь напомнить о своем "славном боевом пути", когда в компании таких, как Вазген Саркисян, проливал кровь мирных азербайджанцев Карабаха.

Напомним, что Саркисян, как и многие другие карабахские военные преступники, получил высокий пост в Армении. Был министром обороны, а затем - премьер-министром. Правда, возглавлял правительство недолго - в октябре 1999 года он был застрелен во время террористического нападения на парламент.

Султан Керим