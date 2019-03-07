Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время своей поездки шестого марта в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по исполнению распоряжения по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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