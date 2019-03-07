Президент Ильхам Алиев: Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом - ФОТО
7 марта 2019 15:49 1 831
Мое дело - служить народу, свою задачу я вижу в этом.
Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время своей поездки шестого марта в Агсуинский район для ознакомления на месте с работой по исполнению распоряжения по ликвидации последствий стихийного бедствия.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!