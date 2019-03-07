В Баку прошел очередной этап политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Нидерландов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов, нидерландскую делегацию - заместитель главного директора по политическим вопросам МИД Питер Ян Клейвег де Зван, передает Day.Az.

Во время консультаций было отмечено, что политический диалог между двумя странами находится на высоком уровне, было проанализировано текущее положение связей и проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества. Было подчеркнуто, что диалог между главами государств и правительств, встречи на уровне министров, а также контакты между правительствами двух стран играют исключительную роль с точки зрения расширения сотрудничества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, отмечено, что урегулирование проблемы возможно лишь на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Нидерландской стороне была выражена благодарность за однозначную поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Стороны также отметили успешную деятельность ряда нидерландских компаний в энергетических и транспортных проектах, реализуемых при инициативе и участии Азербайджана, и обсудили возможности расширения связей в ненефтяном секторе, в частности в сфере сельского хозяйства, а также подчеркнули важность улучшения контактов народов двух стран в сферах образования, науки и культуры.

Во время встречи было высоко оценено взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами в рамках ООН, ОБСЕ, НАТО, Европейского союза, Совета Европы и других международных организаций.