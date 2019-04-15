В Азербайджане резко повысили социальные пособия – ЦИФРЫ – Указ Президента Ильхама Алиева
15 апреля 2019 17:39 137
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о существенном повышении размера целого ряда социальных пособий.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно указу, пособие по возрасту было увеличено с 73 до 130 манатов в месяц.
Кроме того, были увеличены пособия по потере кормильца (с 68 до 80 манатов), социальные выплаты детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет (с 82 до 150 манатов), а также целый ряд других пособий.
С полным списком изменений и конкретными суммами можно ознакомиться по ссылке.
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