Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о существенном повышении размера целого ряда социальных пособий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно указу, пособие по возрасту было увеличено с 73 до 130 манатов в месяц.

Кроме того, были увеличены пособия по потере кормильца (с 68 до 80 манатов), социальные выплаты детям с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет (с 82 до 150 манатов), а также целый ряд других пособий.

С полным списком изменений и конкретными суммами можно ознакомиться по ссылке.

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