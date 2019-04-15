Полиция будет штрафовать курящих в Азербайджане – Указ Президента Ильхама Алиева
15 апреля 2019 17:45 1 460
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ, утверждающий поправки в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, органом, который будет уполномочен штрафовать граждан за курение в такси, определяется министерство внутренних дел.
Отметим, что штраф за курение в такси в Азербайджане определен в размере от 40 до 50 манатов.
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