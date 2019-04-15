Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ, утверждающий поправки в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, органом, который будет уполномочен штрафовать граждан за курение в такси, определяется министерство внутренних дел.

Отметим, что штраф за курение в такси в Азербайджане определен в размере от 40 до 50 манатов.

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