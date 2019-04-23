Депутат: армянская провокация должна быть удалена с сайта ООН
Незаконный, провокационный отчет должен быть исключен с сайта ООН.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев в ходе пленарного заседания во вторник.
"Как вы знаете, ООН принимает ежегодные отчеты каждой страны, являющейся ее членом. Однако, к сожалению, на этот раз Армения допустила провокацию, добившись размещения отчета так называемой "Нагорно-карабахской республики" на сайте ООН", - отметил депутат.
Депутат сказал, что отчет был распространен в качестве официального на шести языках.
"Определенные структуры должны выразить к этому отношение. Армения до сих пор допускала подобные провокации. Однако в этот раз ООН создала для этого условия. До нынешнего времени ООН ни при каких условиях не допускала подобного беззакония. Принятые организацией резолюции поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Как в таком случае подобный отчет может быть принят ООН. Этот вопрос должен быть расследован, а незаконный, провокационный отчет исключен с сайта ООН", - добавил Гулиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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