Тема продажи Азербайджану вооружений странами-членами ОДКБ в последнюю неделю стала главной заботой Еревана. Эту озабоченность неоднократно озвучивал в последние дни министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Вероятно, причиной активизации на этом "фронте" послужило заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшее на минувшей неделе в Бишкеке. Всякий раз, присутствуя на мероприятиях евразийского формата, представители Армении вспоминают о своих болевых точках. А факт сотрудничества союзников по ОДКБ с Азербайджаном - это один из самых болезненных раздражителей для оккупирующей азербайджанские земли страны.

Ереван обеспокоен участием некоторых стран-членов ОДКБ в продаже вооружения Азербайджану, заявил в Бишкеке Мнацаканян.

"Надеемся, что обеспокоенность армянской стороны будет услышана, и предпринимаются соответствующие шаги в направлении исключения иллюзии применения силы и угрозы силы против страны-члена ОДКБ", - заявил глава армянского внешнеполитического ведомства.

Далее, в интервью, размещенном на сайте belsat.eu, в ответ на вопрос о том, верит ли он, что продаваемые Азербайджану белорусские ракетные системы служат созданию баланса, Мнацаканян разнервничался.

"То, что касается белорусского оружия в Азербайджане, прошу учесть, что от этого оружия погибают наши соотечественники. Для вас это бизнес, для нас это оружие, которое убивает наших людей", - заявил он.

Глава МИД Армении попытался запугать Минск ответственностью за нарушение безопасности на Южном Кавказе и даже в более широком регионе. А также немало удивил белорусское СМИ, поведав об "азербайджанской оккупации" Нагорного Карабаха в 90-е годы...

Отметим, что отношения Баку и Минска развиваются давно и по многим направлениям. Военно-техническое сотрудничество является составной частью этого процесса, хотя и не самой главной. Сотрудничество в сфере оружейных закупок между нашими странами за последние десять лет было очень плодотворным.

В ноябре 2018 года между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси был подписан Меморандум о взаимопонимании по развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в области поставок оружия и техники противоздушной обороны".

Тогда же главы двух государств заявили в Минске о подготовке контракта на поставку очередной партии белорусской военной техники в Азербайджан.

В начале мая этого года состоялась встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова с начальником Генерального штаба ВС Беларуси генерал-майором Олегом Белоконевым. Стороны положительно оценили принятие на вооружение азербайджанской армии военной продукции различного назначения, предусмотренной для всех видов и родов войск, которая производится предприятиями военно-промышленного комплекса Беларуси. Кроме того, было подтверждено намерение продолжить сотрудничество в том же духе.

Отметим, что особую истерику вызывают у наших соседей ракетные системы залпового огня (РСЗО) "Полонез", те самые ракеты, о которых говорил в Бишкеке Мнацаканян. После того, как в СМИ впервые попала информация о планирующейся сделке между Баку и Минском по этим РСЗО, в Армении лишились покоя. Белорусскую сторону обвиняли в нарушении международного законодательства, всех возможных и невозможных норм и правил. Примечательно, что при этом появление в Армении российских ракетных комплексов "Искандер" почему-то не соотносилось в Ереване с международным законодательством. Подобное вооружение, полученное (не будем говорить - купленное, потому что это миф) Арменией, по версии армянской стороны, не нарушает баланса и ничем не грозит безопасности региона. Наоборот, считают в Ереване, оно позволяет сдерживать "азербайджанскую агрессию", а следовательно и войну.

Белорусские "Полонезы" были приняты на вооружение ВС Азербайджана в июне прошлого года. Интересный факт - в Армении первоначально не верили, что сделка состоится, рассчитывали, что все жалобы Москве на Беларусь и угрозы Минску международным правом возымеют свое действие. Но все изменилось 11 июня 2018 года, когда Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части ракетных войск министерства обороны, и в фотоотчете о мероприятии впервые в кадр попали "Полонезы". В армянских СМИ немедленно поднялся шум. Совершенно бессмысленный, потому что в сентябре того же года согласно межправительственному соглашению между Азербайджаном и Беларусью, в нашу страну прибыла очередная партия 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов "Полонез".

Впрочем, Президент Беларуси Александр Лукашенко уже ответил ранее на все претензии и истерики армянской стороны, заявив, что военно-техническое сотрудничество с Баку не нарушает ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета Безопасности и ООН в целом. "Мы - суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств", - сказал белорусский лидер, подчеркнув, что его страна готова содействовать обеспечению безопасности народа Азербайджана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Вопрос белорусского вооружения у Азербайджана поднимал еще предшественник Мнацаканяна Налбандян, и неоднократно. Из Еревана звучали не раз заверения, что армянская дипломатия, мол, блокировала, не позволяли, связала руки Минску и тому подобное.

Однако Беларусь продавала и продолжает продавать вооружение Азербайджану. И членство в ОДКБ не является аргументом, потому что устав организации не предусматривает никаких ограничений на продажу вооружений странами-членами.

Вообще, от заявления главы МИД Армении остается впечатление, будто армянский министр свалился с Луны. Будто не было оккупации, не было захвата Шуши, геноцида Ходжалы, не было этнических чисток азербайджанского населения Нагорного Карабаха. Он все это забыл и стал говорить об армянах, которые погибают от белорусского оружия... Причиной гибели армянских солдат в Карабахе является оккупация их страной территорий Азербайджана, а не военные контракты Баку с кем бы то ни было. Хочу напомнить слова Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сказанные им после апрельских событий 2016 года. Президент сказал: "Если армянский солдат не хочет умирать, пусть убирается с азербайджанской земли".

Согласно всем международным нормам, Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. Это закреплено в резолюция ООН и европейских структур.

Что касается Беларуси и продажи ракет, которые якобы грозят безопасности Южного Кавказа и чуть ли не мира, то я бы посоветовал Мнацаканяне не смотреть на вопрос так широко. Азербайджан вооружается для восстановления своей территориальной целостности, и в случае возобновления военных действий, они будут вестись на ныне захваченных Арменией территориях и не выйдут за их пределы. Карабахский же конфликт не входит в зону ответственности стран ОДКБ, так как происходит на территории государства. Не являющегося членом организации. Так что не стоит мешать одно с другим.

Беларуси есть, что ответить Еревану. Минск неоднократно выражал свою позицию по этому поводу. Беларусь признает территориальную целостность Азербайджана. А наша страна имеет право закупать необходимое вооружение у кого пожелает. Существующий рынок вооружений предоставляет платежеспособным покупателям большие возможности.

Азербайджан ничью территорию не оккупировал и не имеет территориальных претензий к соседям. Наша страна думает о том, чтобы восстановить свою территориальную целостность в рамках границ, которые признаны международными организациями. Баку делает все, чтобы решить этот вопрос мирным путем. Руководство Азербайджана гуманно и не хочет войны. Но поведение Армении все больше убеждает нас, что иного пути, кроме военного, нет.

Напоследок хочу подчеркнуть, что Азербайджан покупает оружие не только у Беларуси. Партнерами нашей страны являются также Россия, Израиль, Пакистан. Как говорил Президент, Азербайджан продолжит наращивать свою военную мощь и будет закупать только самое современное вооружение".

Зульфугар Ибрагимов