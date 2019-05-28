В столице штата Аризона городе Финикс 28 мая объявлен "Национальным днем Азербайджана".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующую декларацию подписала мэр города Кейт Гальего (Kate Gallego), передает Day.Az.

В документе подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую демократическую республику.

Отмечается, что в 1991 году после восстановления независимости Азербайджана США одними из первых признали независимость нашей страны и наладили с ней дипломатические отношения. Подчеркивается, что с тех пор суверенитет и независимость страны еще более укрепились, Азербайджан превратился в одно из самых быстро развивающихся передовых государств мира, и ныне это страна с самой крупной экономикой в регионе и самый большой торговый партнер США на Южном Кавказе.

В документе также отмечается, что проживающие в мире азербайджанцы, в том числе и в Финиксе, отмечают 28 мая как Национальный день Азербайджана и не забывают о том вкладе, который их предки внесли в развитие демократии в регионе, а также в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, и других успехах Азербайджана, как независимого государства.

В заключение мэр Гальего объявила 28 мая Национальным днем Азербайджана в городе Финикс и призвала жителей города отмечать данный праздник.